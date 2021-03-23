Владимир Путин сделал прививку от коронавируса

Владимир Путин привился от коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Глава государства прошел вакцинацию от заболевания, как и обещал, во вторник вечером, 23 марта. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что после прививки российский лидер чувствует себя хорошо, и завтра у него будет полноценный рабочий день.

Дмитрий Песков ранее говорил, что президент будет прививаться от коронавируса не под камеры, поскольку ему это не нравится. Пресс-секретарь президента уточнил, что Владимир Путин сделает прививку «одной из трех» отечественных вакцин, однако говорить, какую именно вакцину выбрал глава государства, Песков отказался. Он подчеркнул, что все три российские вакцины абсолютно надежны и эффективны. На сегодняшний день в РФ официально зарегистрированы вакцины от COVID-19 «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Напомним, что о намерении пройти вакцинацию глава государства сообщил вчера во время совещания с разработчиками и производителями вакцин. Президент отметил, что вакцинация является добровольным решением каждого человека, а также подчеркнул, что на сегодняшний день с уверенностью можно сказать о надежности и безопасности российских вакцин от коронавируса.