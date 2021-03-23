Голикова объяснила, почему в России не ввели второй локдаун из-за коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти России не ввели на территории страны второй локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции, как и другие страны Европы, поскольку это могло стать серьёзным психологическим ударом для населения и экономики. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

- Мы, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на самоизоляцию. Мы прекрасно оценивали ситуацию и понимали, что если сейчас страна закроется второй раз, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. Мы искали компромисс, - объяснила она в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

Татьяна Голикова подчеркнула, что все усилия властей в борьбе с пандемией коронавируса были направлены на более тщательную организацию ограничительным мер во всех регионах России.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что на территории России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.