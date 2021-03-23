Путин снял Белозерцева с поста губернатора Пензенской области из-за утраты доверия

Ивана Белозерцев обвиняют в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин снял Ивана Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия. Об этом во вторник, 23 марта, говорится на официальном сайте Кремля.

- На основании федерального закона № 184 отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности главы Пензенской области в связи с утратой доверия президента России, - говорится в указе Владимира Путина.

В Центральной избирательной комиссии добавили, что досрочные выборы главы Пензенской области пройдут в сентябре текущего 2021 года.

Напомним, уже бывшего главу региона обвиняют в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей. Басманный суд Москвы накануне принял решение арестовать губернатора и еще пятерых фигурантов уголовного дела о коррупции на два месяца до 20 мая. В ходе обыска в квартире Белозерцева сотрудники правоохранительных органов нашли редкие часы, оружие и 400 миллионов рублей. Сейчас он находится в изоляторе в российской столице, ему грозит 15 лет лишения свободы.