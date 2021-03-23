Украина на три года продлила санкции против россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о санкциях против граждан России. Ограничения в отношении россиян, ряда российских СМИ, включая МИА «Россия сегодня», «Газета.ру», «Лента.ру» и некоторых компаний, в том числе «Росгосстраха» продлили еще на три года. Об этом свидетельствует указ украинского президента во вторник, 23 марта.

В общей сложности в украинский «черный список» на этот раз попали 81 компания и 26 физических лиц. Санкции в том числе коснулись Горовой и Нарусова.

Ограничения Украина также ввела против трех депутатов Европарламента от Франции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне Киев возбудил уголовное дело против 23 российских артистов, которые выступали в Крыму на концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив. В заявлении украинской стороны утверждается, что артисты из России якобы совершили незаконный въезд и выезд с территории полуострова.