Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут в сентябре 2021 года Фото: Олег Укладов

Досрочные выборы губернатора Пензенской области из-за отставки с поста главы региона в связи с утратой доверия Ивана Белозерцева должны пройти в единый день голосования в сентябре этого года. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

- По статье десятой федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в России, выборы губернатора Пензенской области должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

В единый день голосования в текущем году, должны пройти прямые выборы глав девяти российских регионов. Еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний. В соответствии с действующим законодательством, решение о назначении выборов главы российского региона должны принять не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Ивана Белозерцева от поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия. Белозерцева обвиняются в получении взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей.