МВД возбудило дело из-за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело из-за массовой утечки данных жителей Москвы, которые переболели коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 23 марта, говорится в ответном письме ГУ МВД по российской столице на запрос главы комитета Государственной думы по информационной политике Александра Хинштейна.

- В связи с утечкой данных следственным отделом МВД России по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело. Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 273 Уголовного кодекса страны о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, - говорится в тексте ответного письма, которое Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале.

Накануне глава думского комитета по информационной политике направил соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Роскомнадзор, а также столичному мэру Сергею Собянина. Уточняется, что в настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.