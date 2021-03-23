СК завершил расследование убийства главы Центра «Э» по Ингушетии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский Следственный комитет завершил расследование в отношении уроженцев Ингушетии, которых считает причастными к убийству главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом во вторник, 23 марта, сообщается на официальном сайте правоохранительного ведомства.

- Завершено расследование дела в отношении 12 участников террористического сообщества, действовавшего в Ингушетии, организатором и руководителем которого является Хасан Полонкоев. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статьям об организации террористического сообщества и участие в нем, о терактах, а также незаконном обороте оружия и взрывчатки, - говорится в заявлении.

По данным следователей, террористическая ячейка была создана в угоду личным интересам его организаторов, которые намеревались подорвать политическую, экономическую и социальную обстановку в республике.

Так, в январе 2019 года террористы обстреляли следовавший из соседней республики автомобиль с Ибрагимом Эльджаркиевым. В результате пострадали двое гражданских и один полицейский, а также погиб боец Росгвардии. Сам Ибрагим Эльджаркиев тогда не пострадал. Второе нападение на него совершили в ноябре уже в Москве: глава Центра «Э» по Ингушетии и его брат скончались на месте.

Следственный комитет сообщает, что в скором времени адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. В общей сложности в розыск по данному делу объявлено еще 13 человек.