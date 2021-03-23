Уголовное дело рэпера Гулиева, сбившего пешеходов в центре Москвы, поступило в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении 27-летнего рэпера Эльмина Гулиева, который сбил пешеходов на Остоженке в Москве, поступило в Хамовнический суд столицы.

Отмечается, что дело было зарегистрировано в базе суда во вторник, 22 марта. Однако пока дата его рассмотрения не назначена, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка произошло ДТП. Участниками аварии стали водители автомобилей Mercedes и Infiniti. В результате столкновения Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов.

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