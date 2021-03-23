В России за 10 лет возместили ущерб по налоговым преступлениям на 218 миллиардов рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В России в несколько раз вырос уровень эффективности расследования налоговых преступлений. Так, в период с 2011 года удалось добиться возмещения ущерба на 218 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания при участии председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

- После отнесения этой категории преступлений к подследственности СК эффективность расследования налоговых преступлений возросла в разы <...> До 2015 года сумма возмещаемого ущерба не превышала 15 миллиардов рублей в год, но начиная уже с 2016 года она не опускалась ниже 30 миллиардов, - отмечается в сообщении.