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Политика23 марта 2021 23:55

Французы назвали "домогательством" отношение Европы к России

Читатели Le Figaro раскритиковали позицию главы Евросовета
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали позицию главы Евросовета Шарля Мишеля, которую накануне он озвучил в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

- ЕС уже который год цепляется к России. А теперь говорит, что это она виновата. Напоминает домогательство, - возмутился один из читателей французского издания Le Figaro.

Ранее сообщалось, что во время беседы российского лидера и политика, представитель Евросовета заявил о возможном улучшении в российско-европейских отношениях при возможны только при соблюдении Россией ряда условий, в том числе при выполнении минских соглашений, прекращении "кибератак" и соблюдении прав человека.