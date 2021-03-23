Французы назвали "домогательством" отношение Европы к России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали позицию главы Евросовета Шарля Мишеля, которую накануне он озвучил в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

- ЕС уже который год цепляется к России. А теперь говорит, что это она виновата. Напоминает домогательство, - возмутился один из читателей французского издания Le Figaro.

Ранее сообщалось, что во время беседы российского лидера и политика, представитель Евросовета заявил о возможном улучшении в российско-европейских отношениях при возможны только при соблюдении Россией ряда условий, в том числе при выполнении минских соглашений, прекращении "кибератак" и соблюдении прав человека.