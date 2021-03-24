Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Наука24 марта 2021 0:20

NASA впервые запустят вертолет на Марсе в апреле

Предполагается, что старт состоится "не раньше 8 апреля"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены в начале апреля текущего года провести первые испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), закрепленного на марсоходе Perseverance ("Настойчивость"). Об этом сообщили на пресс-конференции в американском космическом ведомстве.

По словам главного разработчика Ingenuity Боба Бэларама, скорее всего, полет состоится "не раньше 8 апреля". При этом он добавил, что сроки предварительные и, вероятно, еще могут быть сдвинуты на несколько дней.