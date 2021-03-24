NASA впервые запустят вертолет на Марсе в апреле

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены в начале апреля текущего года провести первые испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), закрепленного на марсоходе Perseverance ("Настойчивость"). Об этом сообщили на пресс-конференции в американском космическом ведомстве.

По словам главного разработчика Ingenuity Боба Бэларама, скорее всего, полет состоится "не раньше 8 апреля". При этом он добавил, что сроки предварительные и, вероятно, еще могут быть сдвинуты на несколько дней.