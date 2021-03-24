В США опровергли ракетный обстрел американской базы в Сирии

В Пентагоне опровергли сообщения о том, что американская база в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии накануне подверглась обстрелу. Об этом сообщил официальный представитель возглавляемой США антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

- Одна ракета приземлилась в сотнях метров от американских сил. Никто не пострадал, ущерба нанесено не было, - объяснил Маротто, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что ракеты были выпущены по американской базе в районе нефтегазового месторождения Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор, а телеканал Al-Mayadeen заявлял о пострадавших в результате произошедшего американских военных.