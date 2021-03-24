Милонов поспорил с Кади на зарплату, войдет ли Манижа в тройку финалистов "Евровидения" Фото: Олег ЗОЛОТО

Предстоящее выступление исполнительницы Манижи от России на песенном конкурсе "Евровидение" все больше обсуждается и интригует, насколько хорошо она сможет себя показать. На Радио "Комсомольская правда" в эфире программы "Пари с Дианой Кади" ведущая Диана поспорила с героем выпуска политиком, депутатом Государственной думы Виталием Милоновым.

Отвечая на вопрос Кади, войдет ли Манижа в тройку финалистов на конкурсе, чиновник отметил, что это вряд ли произойдет. А если она и попадет в тройку, то лишь "в тройку антифиналистов", считает Милонов.

У Кади же видение выступления певицы совсем другое.

- Я все-таки считаю, что она войдет в тройку. Потому что тема у нее достойная, такое они любят. И я предлагаю поспорить на вашу депутатскую зарплату. Если вы проиграете, то вы ее отдадите какой-нибудь малоимущей многодетной семье. Как вы на это смотрите? - сказала Диана в эфире на радио "Комсомольская правда".

Милонов, в свою очередь, ответил, что уже проспорил одну свою зарплату, которую обещал потратить на покупку елей и сосенок в поселке Шушары.

- ... Ну, еще одну проспорю, ничего страшного, - подытожил депутат ГД.

Чтобы спор был честным ведущая Кади предложила, что в случае, если Манижа не попадет в тройку финалистов, и Диана проиграет, она может "рисковать жизнью".

- Я могу неделю поработать волонтером в ковид-центре, тоже буду рисковать жизнью. Деньгами я, конечно, не могу ничем помочь людям, а работой могу, - сказала Кади.

Однако тут депутат заявил, что проигрыш Манижи неминуем и он готов "вместе с вами пойти и поработать волонтером в этом же ковид-центре".