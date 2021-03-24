В России предложили индексировать пенсии для новой категории граждан

Заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин выступил с предложением освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды.

Тем временем, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин отметил, что эта инициатива заслуживает внимания и поддержки, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что как правило граждане, которые являются старшими по домам, пенсионеры. При этом отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена.