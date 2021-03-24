Илон Маск намерен отправить корабли Starship на Марс "задолго до 2030 года"

Маск намерен отправить корабли Starship на Марс "задолго до 2030 года" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полеты и посадки космических кораблей Starship американской компании SpaceX на Марс станут реальностью до конца этого десятилетия.

- SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марсе задолго до 2030 года, - написал в посте в Твиттере предприниматель, инженер и глава компании Илон Маск.

Однако пока главная проблема заключается не в доставке людей на Красную планету, а в создании на ней "самодостаточной базы".