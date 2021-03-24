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Наука24 марта 2021 4:41

Илон Маск намерен отправить корабли Starship на Марс "задолго до 2030 года"

Предприниматель отметил важность создания на Красной планете "самодостаточной базы"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Маск намерен отправить корабли Starship на Марс "задолго до 2030 года"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полеты и посадки космических кораблей Starship американской компании SpaceX на Марс станут реальностью до конца этого десятилетия.

- SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марсе задолго до 2030 года, - написал в посте в Твиттере предприниматель, инженер и глава компании Илон Маск.

Однако пока главная проблема заключается не в доставке людей на Красную планету, а в создании на ней "самодостаточной базы".