Итальянский иммунолог назвал позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной

Итальянский иммунолог назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позиция Брюсселя, согласно которой странам Европейского союза не понадобится российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V", продиктована сразу несколькими геополитическими мотивами. Такое мнение высказал известный итальянский врач-иммунолог, профессор Миланского госуниверситета Марио Клеричи (Mario Clerici).

Все дело в том, полагает эксперт, что европейская сторона не в состоянии выдержать критики с медицинской и научной точек зрения.

По мнению Клеричи, российский препарат от covid-19 "Спутник V" можно назвать одним из лучших вакцин против инфекции.

- "Спутник" - это фантастический препарат, это, безусловно, одна из лучших вакцин против коронавируса. <...> Он (препарат) продемонстрировал эффективность, сопоставимую с вакциной Pfizer, но одновременно стоит намного меньше и его проще, гораздо проще хранить, - отметил профессор в беседе с РИА Новости.