Итальянский иммунолог назвал позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной

Итальянский иммунолог назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
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Позиция Брюсселя, согласно которой странам Европейского союза не понадобится российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V", продиктована сразу несколькими геополитическими мотивами. Такое мнение высказал известный итальянский врач-иммунолог, профессор Миланского госуниверситета Марио Клеричи (Mario Clerici).
Все дело в том, полагает эксперт, что европейская сторона не в состоянии выдержать критики с медицинской и научной точек зрения.
По мнению Клеричи, российский препарат от covid-19 "Спутник V" можно назвать одним из лучших вакцин против инфекции.
- "Спутник" - это фантастический препарат, это, безусловно, одна из лучших вакцин против коронавируса. <...> Он (препарат) продемонстрировал эффективность, сопоставимую с вакциной Pfizer, но одновременно стоит намного меньше и его проще, гораздо проще хранить, - отметил профессор в беседе с РИА Новости.