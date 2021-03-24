Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1924 марта 2021 5:05

Итальянский иммунолог назвал позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной

Профессор отметил, что это один из лучших препаратов от ковида
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Итальянский иммунолог назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позиция Брюсселя, согласно которой странам Европейского союза не понадобится российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V", продиктована сразу несколькими геополитическими мотивами. Такое мнение высказал известный итальянский врач-иммунолог, профессор Миланского госуниверситета Марио Клеричи (Mario Clerici).

Все дело в том, полагает эксперт, что европейская сторона не в состоянии выдержать критики с медицинской и научной точек зрения.

По мнению Клеричи, российский препарат от covid-19 "Спутник V" можно назвать одним из лучших вакцин против инфекции.

- "Спутник" - это фантастический препарат, это, безусловно, одна из лучших вакцин против коронавируса. <...> Он (препарат) продемонстрировал эффективность, сопоставимую с вакциной Pfizer, но одновременно стоит намного меньше и его проще, гораздо проще хранить, - отметил профессор в беседе с РИА Новости.

Распространение коронавируса в мире