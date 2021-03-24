Цены на отдых в российских отелях выросли на 20 процентов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России размещение прибывших на отдых туристов в гостиницах и отелях уже подорожало в среднем на 15 - 20% по сравнению с прошлым годом.

Туроператоры и представители отельного бизнеса отмечают, что ближе к июню 2021 года цены на номера будут только расти. Об этом пишут "Известия".

- Сегодня мы продаем размещение на 15-20% дороже, чем в прошлом году, причем на все направления - от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края. И это не конец, - рассказала изданию директор компании-туроператора Premiera Travel Марина Самородская.