Сенатор Алексей Пушков предрек Украине "печальную судьбу"

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Украину ждет демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.

- Украина идет по пути Латвии и Литвы, где также демографический расцвет пришелся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения. А с тех пор - за 30 лет - потеряли примерно по 30% жителей, - написал Пушков в посте в своем Телеграм-канале.

Сенатор также подметил, что прибалтийские страны долгое время получали дотации от Европейского союза, чем Киев не может похвастаться.

- Украина получает от него только разовые вспомоществования. Так что судьба Украины будет еще печальнее, - написал сенатор.