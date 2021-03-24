Последние новости на утро 24 марта 2021: В России предложили индексировать пенсии новой категории граждан

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 24 марта 2021 года. Зампред палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Илья Ножечкин предложил освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Все дело в том, что обычно граждане, которые являются старшими по домам, пенсионеры. При этом отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена. Тем временем первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин отметил необходимость "поощрять энтузиастов", которые готовы вкладывать свои силы на благоустройство домов.

В России размещение отдыхающих в гостиницах и отелях уже подорожало в среднем на 15 - 20% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры отмечают, что ближе к июню 2021 года цены на номера будут только расти.

Российский президент Владимир Путин привился от коронавируса отечественной надежной вакциной. Он чувствует себя хорошо. Сразу после вакцинации его ждет напряженный рабочий график.

К 2025 году в России появятся шесть обновленных банкнот, поскольку ЦБ начинает модернизацию сразу шести денежных номиналов банкнот: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В Центробанке объяснили, почему хотят поменять дизайн наличных денег.

Американский предприниматель Илон Маск намерен отправить корабли Starship на Марс "задолго до 2030 года". Однако пока главная проблема заключается не в доставке людей на Красную планету, а в создании на ней "самодостаточной базы".

В России в 2021 году вновь вырастут цены на алкоголь. Так, стоимость импортного спиртного может увеличиться на 5%. Отечественная продукция тоже подорожает: пиво и водка не менее чем на 5%, а российские вина на 10-15%.

Для детей до 16 лет в России предложили сделать проезд бесплатным. Считается, что нужно будет ввести единые бесплатные проездные. Это позволит детям без оплаты проезда передвигаться на общественном транспорте.