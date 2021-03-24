Яндекс.Драйв сравнил манеру вождения водителей каршеринга и личных машин

Яндекс.Драйв — российский сервис каршеринга, существующий с 2017 года. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Аналитики сервиса Яндекс.Драйв провели исследование каршеринга в Москве. Они выяснили, сколько времени автомобилисты, которые пользуются услугами каршеринга, стоят на парковках, а также сравнили манеру вождения водителей каршеринга и водителей личных авто.

Как говорится в отчете, с которым ознакомился сайт kp.ru, для более точных результатов анализа были изучены данные за три года - с момента запуска сервиса в феврале 2018 года по февраль 2021 года. За это время пользователи сервиса успели сделать больше 72 миллионов поездок.

Так, в целом движения каршеринговых машин похоже на движение личного транспорта - утром больше всего наблюдаются в центре столицы, а вечером в спальных районах города.

Россияне на личных автомобилях чаще пользуются ими в рабочие дни, а высокий спрос на каршеринг наблюдается в выходные дни. К слову, в среднем машина Драйва за один день совершает 8 поездок в будние и 9 в выходные дни. Но иногда, конечно, бывает и больше.

Что касается манеры вождения, то аналитики пришли к выводу, что медианная скорость машин Драйва такая же, как у обычных автомобилей, по количеству превышений разницы тоже нет. Таким образом можно предположить, что за рулем каршеринговой и обычной машины люди ведут себя относительно одинаково.