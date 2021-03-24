Бастрыкин поручил СК оценить действия организаторов выставки человеческих тел в Москве

Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку организаторам выставки человеческих тел в городе Москве. Фото: DPA/ТАСС

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству дать правовую оценку действиям организаторов выставки доктора Гюнтера фон Хагенса "Мир тела" в Москве, а также оценить их цели и назначение выставки. Об этом сообщается в заявлении СК на сайте ведомства.

- В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих, - сказано в сообщении Следственного комитета.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 12 марта 2021 года в Москве открылась образовательная выставка "Мир тела". В экспозиции представлены реальные трупы людей, сохранённые благодаря методу пластинации доктора Гюнтера фон Хагенса. Он заключается в том, что тело свежеумершего человека пропитывают полимером, вследствие чего ткани приобретают свойства пластика: не гниют, не источают трупный запах, гнутся, принимают разные формы.

На выставке в павильоне ВДНХ можно увидеть более 100 пластинатов человеческих тел и отдельных органов. Посетители смогут проследить полный путь развития человека от рождения до смерти.