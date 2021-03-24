МИД Британии: Россия должна "ощутить реальные последствия" своих "враждебных действий"

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет союзников по НАТО заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее "враждебной деятельности" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует призвать союзников по НАТО заставить Россию "ощутить реальные последствия" её "враждебной деятельности". Об этом сказано в заявлении МИД Британии.

- Глава МИД Доминик Рааб призовёт союзников по НАТО противостоять угрозе со стороны России и сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности. Он выступит с данным призывом на министерской встрече НАТО по России, которая пройдёт 24 марта в рамках двухдневного саммита в Брюсселе. Это будет первая личная встреча министров стран НАТО более чем за год, - сказано в сообщении Министерства иностранных дел Великобритании.

Доминик Рааб планирует также рассказать союзникам в Организации об "изменчивой природе российской агрессии" и о новых разрушительных технологиях Москвы, которые, по словам британского МИД, угрожают демократиям и открытым обществам по всему миру, передаёт РИА Новости.

В заявлении ведомства также говорится о разработке в России новых суперсовременных ракетных систем. МИД Британии также обвинил Россию в поддержке кибератак на важные базы данных, во вмешательстве в выборы и дезинформировании на тему коронавируса.

В заявлении также отмечается, что Рааб поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, которая позволит "странам, сталкивающимся с российской агрессией", Украине и Грузии, вступить в организацию.

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