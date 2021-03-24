Курс евро 24 марта 2021 превысил 91 рубль впервые с 25 февраля

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 91 руб. впервые с 25 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро вырос на 0,7% на валютных торгах Московской биржи 24 марта 2021 года. Валюта достигла отметки 91,15 рубля. Впервые с 25 февраля 2021 года евро находится выше 91 рубля.

Курс доллара в среду вырос на восемь копеек и достиг 76,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 22 марта доллар США в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,33 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, достигнув 75,09 рубля.