Иностранцы смогут сохранить недвижимость в Крыму, несмотря на запрет на владение

Власти Крыма заявили, что иностранцы смогут сохранить недвижимость в регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранцы могут сохранить сохранить недвижимость в Республике Крым, несмотря на новые правила, запрещающие владение землёй людям без гражданства России, сообщили в Госсовете Республики Крым.

Также отмечается, что иностранцы смогут сохранить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним. Председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня напомнила в разговоре с ТАСС, что у граждан был год на исполнение указа. За это время они могли "подарить, продать, ещё каким-то образом распорядиться земельным участком".

- Сейчас также никто не ограничивает их в желании это сделать, никаких репрессивных мер пока нет. Более того, запрет на владение распространяется только на землю, и если иностранец имеет в собственности дом, то он может отказаться только от земельного участка в пользу муниципалитета, и арендовать его, продолжая владеть домом, - добавила Евгения Добрыня.