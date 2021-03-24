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Общество24 марта 2021 10:38

Иностранцы смогут сохранить недвижимость в Крыму, несмотря на запрет на владение

В Госсовете прокомментировали новые правила, которые запрещают владеть землёй людям без гражданства России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Крыма заявили, что иностранцы смогут сохранить недвижимость в регионе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранцы могут сохранить сохранить недвижимость в Республике Крым, несмотря на новые правила, запрещающие владение землёй людям без гражданства России, сообщили в Госсовете Республики Крым.

Также отмечается, что иностранцы смогут сохранить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним.

- У граждан был год на то, чтобы указ исполнить: подарить, продать, ещё каким-то образом распорядиться земельным участком. Сейчас также никто не ограничивает их в желании это сделать, никаких репрессивных мер пока нет. Более того, запрет на владение распространяется только на землю, и если иностранец имеет в собственности дом, то он может отказаться только от земельного участка в пользу муниципалитета, и арендовать его, продолжая владеть домом, - заявила председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня в разговоре с ТАСС.