В России работают над новым многоразовым космическим кораблём. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор НПО "Молния" Ольга Соколова заявила, что разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения.

"За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи", - приводятся ее слова на сайте НПО "Молния".

Генеральный директор компании подчеркнула, что в данный момент задача поставлена и конструкторы полным ходом работают над гражданским многоразовым комплексом с орбитальным самолетом. Соколова заверила, что в ближайшие 5 лет комплекс полетит в космос.

Ольга Соколова рассказала, что макет аэрокосмического корабля ранее был представлен на форуме "Армия 2020", в закрытом павильоне и широкая публика видеть не могла.

В 2018 году НПО "Молния" получил заказ от Минобороны на разработку суперкомпьютер, способного проектировать новейшее отечественное вооружение.