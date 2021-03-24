Минпросвещения РФ включило в учебники по обществознанию курс семьеведения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассказал, что в новых российских учебниках по обществознанию включен курс семьеведения.

"Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания", - передает слова министр РИА Новости.

Идея внести в учебники семьеведение появилась давно. Еще в 2007 году в некоторых регионах России одобрили введение в обществознание этой темы. Так, Пензенский институт развития образования совместно с Управлением по вопросам демографии, семейной и молодежной политики Пензенской области разработал методическое пособие для учителей на фоне статистики кризиса института семьи в России. Программа включает в себя начальные знания о семье, ее структуре, роли мужа и жены, жизненном цикле семьи, психологии развития ребенка, основах педагогики.