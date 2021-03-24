Наводнения на востоке Австралии: эвакуированы 20 тыс. жителей, один человек умер

Наводнение на востоке Австралии эвакуированы 20 тыс. жителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В австралийском штате Новый Южный Уэльс после сильного наводнения стало известно о гибели одного человека.

Мужчина оказался заблокирован в машине на дороге в пригороде Сиднея. Звонок в службу спасения поступил в 6.25 утра по местному времени. Обнаружить автомобиль спасатели смогли лишь спустя пять часов. К тому времени, человек уже скончался, пишет газета Sydney Morning Herald.

При этом спецслужбы региона эвакуировали уже 20 тысяч человек.

Сильные ливни обрушились на Новый Южный Уэльс на прошлой неделе, вызвав наводнение. Спасатели отметили, что регион похож на "внутреннее море".

В целом 38 территорий признаны "зонами стихийных бедствий". Закрыты более 200 школ. Пострадавшие от стихийного бедствия получат компенсацию в тысячу австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.