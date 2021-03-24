Росстат перечислил регионы с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни

Названы регионы России с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни Фото: Герман ВОЛКОВ

По данным Росстата, Ингушетия стала лидером среди российских регионов по самой высокой ожидаемой продолжительности жизни. Так, в 2020 году этот показатель достиг уровня 81,2 года.

На втором месте, согласно данным статистике расположился Дагестан с показателем 76,4 года. Далее в рейтинге городов с высокой ожидаемой продолжительностью жизни идут Москва (76,2), Карачаево-Черкесия (74,8) и Кабардино-Балкария (74,4), передает RT.

При этом регионами с самой низкой ожидаемой продолжительностью жизни в России стали Чукотка — 65,8, Тува (66,3), Амурская область (67,4), Еврейская автономная область (67,5) и Забайкальский край (68,2).

«Продолжительность жизни уменьшается с юга на север и с запада на восток. В основе этого лежат такие фундаментальные причины, которые сформированы ещё в советское время, они продолжают оказывать влияние и в настоящее время. Конечно, главное и основное — развитие социальной инфраструктуры, услуг для населения, уровень жизни населения и социальная структура населения, а также характер занятости», - прокомментировала данные статистики руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова.

Напомним, детский фонд ООН спрогнозировал среднюю продолжительность жизни детей, рожденных в России 1 января 2021 года. По данным экспертов, новое поколение будет жить примерно до 88 лет, передает ФАН.

Ранее эксперты Российского геронтологического научно-клинического центра перечислили основные привычки долгожителей. Оказалось, что секрет долголетия заключается в физической активности, высоком уровне социализации, привольном питании. Также специалисты советуют меньше нервничать и делать больше добрых дел, что также придаст жизненных сил, передает телеканал «360».