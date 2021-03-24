В России выявлено 8 тысяч новых заражённых коронавирусом

В России выявлен 8 861 случай коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 8 861 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших в стране составляет 4,48 миллиона человек.

Среди людей, получивших положительный результат теста на коронавирус, у 12,2% не было никаких симптомов коронавируса. Также сообщается, что новые случаи заболевания есть во всех 85 регионах России.

Больше всего заражений коронавирусом зафиксировано в Москве (1 431), Санкт-Петербурге (807) и Московской области (535).

Наименьшее число заболевших выявлено в Ненецком, Чукотском автономном округах и в республике Тыва. Во всех трёх регионах за сутки выявлено по одному заражённому COVID-19.

Число погибших от коронавируса в России увеличилось за сутки на 401 смерть и достигло 96 219 летальных исходов.

Выписались после прохождения лечения от коронавируса ещё 10 355 человек. За всё время эпидемии в стране выздоровели уже 4,09 миллиона.