Макрон ожидает вмешательства в выборы со стороны Турции

Макрон подчеркнул, что Турция будет "играть на общественном мнении". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен возможным вмешательством Турции в выборы. При этом глава государства не конкретизировал, о каких выборах идет речь: региональные выборы в июне или президентские выборы в 2022 году. Макрон подчеркнул, что Турция будет "играть на общественном мнении".

"Угрозы не завуалированы, поэтому я думаю, что мы должны быть очень здравомыслящими", - сказал Макрон во вторник в интервью телеканалу France 5.

При этом президент Франции заявил о необходимости поддерживать отношения с Турцией по вопросу сирийских беженцев.

"По вопросу миграции мы должны работать с Турцией. Если завтра мы скажем, что больше не будем работать, не будет диалога, они откроют двери, и в Европу прибудут 3 миллиона сирийских беженцев, - сказал Макрон.

Напомним, что осенью прошлого года между президентами Турции и Франции произошел конфликт на фоне ряда убийств, которые Макрон назвал терактами и призвал бороться с исламским сепаратизмом. Эрдоган в свою очередь отметил, что французскому лидеру "пора лечить психику".

В свою очередь Макрон отметил, что Эрдоган слишком бурно реагирует на происходящее, ведь он пытается всего лишь защитить свой народ.