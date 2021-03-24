Россияне признали Москву самым непривлекательным городом для переезда

Аналитики выяснили, какие города россияне не рассматривают для переезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики провели опрос и выяснили, в какие российские города респонденты не хотят переезжать и по какой причине. 38% опрошенных самым непривлекательным городом для переезда назвали Москву.

«Те, кто не хотел бы переехать в Москву, чаще всего указывали, что их отталкивают стресс и суета (68%), высокие цены на жилье (44%), а также плохая экология (41%)», — цитирует аналитиков сервиса «Работа.ру» RT.

На втором месте среди непривлекательных городов оказался Челябинск. Здесь не хотели бы жить 26% россиян. А на третьей строчке с показателем 19% оказались сразу два города – Владивосток и Хабаровск.

Также 15% отметили, что не готовы к переезду в Омск и Уфу, 14% — в Красноярск. Каждый восьмой опрошенный (13%) не стал бы переезжать в Новосибирск. По 10% участников исследования указали, что не хотели бы сменить свой город на Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург, говорится в исследовании.

Чаще всего от переезда в тот или иной город россиян останавливает высокий уровень стресса в мегаполисах, плохой уровень экологии, слишком высокие цены на жилье, и невозможность построить карьеру.

Интересно, что другая часть респондентов, наоборот, назвала Москву, Санкт-Петербург и Сочи – самыми желанными для переезда городами. Опрошенные выразили уверенность, что в этих городах можно легко найти работу, передает Пятый канал.

В числе важных факторов для переезда многие россияне также назвали развитую инфраструктуру, богатую природу, высокий уровень соцуслуг и возможность для развития детей, передает ОТР.