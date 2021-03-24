Минтруд РФ поддерживает сокращение списка запрещенных для женщин профессий

Минтруд России поддержал идею сократить список запрещенных для женщин профессий Фото: Иван МАКЕЕВ

Минтруд России поддерживает идею сокращения списка запрещенных для женщин профессий и в последней редакции довел количество таких специальностей до 100. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

- Мы как идею сокращения списка профессий однозначно поддерживаем, и это не просто слова. Мы финальную версию, которая вот недавно совсем была, в прошлом году еще сократили фактически в 4,5 раза - было 450 профессий, сейчас сократили до 100, — цитирует Пудова ТАСС.

Информация об увеличении числа доступных для женщин профессий появилась 16 марта 2021 года. Тогда с такой просьбой в Минтруд обратилась глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. По ее мнению, россиянки должны получить возможность работать в качестве техников по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию и прочее.