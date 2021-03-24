Северная Македония ввела безвизовый режим для россиян на год

Северная Македония предоставила россиянам право на безвизовый въезд на год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Македония предоставила российским туристам право на безвизовый въезд, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь туристы из России смогут въезжать в страну без визы в период с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022.

- Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам РФ право безвизового въезда без каких-либо дополнительных условий, — гласит сообщение на сайте МИД РФ.

Однако сейчас прямого авиасообщения между Россией и Северной Македонией нет.

В декабре 2020 года Таиланд вернул безвизовый режим для россиян. Перед вылетом россияне должны оформить на сайте посольства Таиланда в России сертификат о въезде. Виза не потребуется для россиян, которые хотят посетить Таиланд в течение не более 30 дней.