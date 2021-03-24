Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, сев на мель

Гигантский контейнеровоз Ever Given заблокировал движение в Суэцком канале Фото: REUTERS

Контейнеровоз размером в несколько футбольных полей перекрыл движение по Суэцкому каналу в Египте, сев на мель. Судно пытаются поднять с мели буксиры, но пока это не удаётся. Из-за этого движение по каналу остановилось в обе стороны, образовалась пробка из морских судов, сообщает британское издание City A.M.

Гигантское судно Ever Given с водоизмещением в 200 тысяч тонн ходит под флагом Панамы. Его длина составляет 400 метров, а ширина - 59 метров. Судно вышло из Китая и направлялось в нидерландский порт Роттердам. Оно перевозит тысячу контейнеров.

Судно село на мель вчера, 24 марта, вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Сейчас контейнеровоз стоит поперёк канала.

Ранее сайт KP.ru сообщал о теплоходе, который из-за сильного шторма сел на мель на Кубани, а его экипаж дольше недели не мог сойти с корабля. Спустя четыре месяца судно выкупили и временно открыли в нём музей.