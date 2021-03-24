Бывший премьер-министр Италии Берлускони госпитализирован

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в больницу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с понедельника находится в больнице. Об этом рассказало местное агентство Ansa, ссылаясь на адвоката политика Федерико Чеккони.

84-летний Берлускони попал в больницу утром 22 марта. Об этом рассказал защитник политика в начале судебного заседания в Милане. Берлускони и еще 28 человек обвиняются в коррупции и даче ложных показаний. При этом защита политика отказалась откладывать заседание суда, поэтому рассмотрение дела продолжается.

Отметим, что за последний год Берлускони как минимум третий раз попадает в больницу. В сентябре прошлого года он заразился коронавирусом и был госпитализирован с двусторонней пневмонией. А в январе 2021 года он был в кардиоторакальном центре Монако, где у него была плановая госпитализация.

Кроме того, в ноябре 2019 года Сильвио Берлускони попал в больницу после падения во время конгресса в Хорватии. Ему потребовалась медицинская помощь после того, как он вернулся в Италию на самолете. Берлускони доставили в миланскую клинику.