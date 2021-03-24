Синоптики рассказали, что оттепель придет в Москву в начале апреля

Синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала, что оттепель в Москву может придет в начале апреля.

"Если погода сложится так, как мы прогнозируем, и первая пятидневка апреля будет довольно теплая, а тем более еще если в конце марта у нас пройдут дожди, то снег в городе исчезнет к началу второй пятидневки апреля", - рассказала Позднякова РИА Новости.

Ранее синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура на всей территории нашей страны в этот период будет около и выше нормы. Он подчеркнул, что холодного лета и весны не прогнозируется. Жаркая погода ожидается в июле на северо-востоке европейской части России, Урале и Западной Сибири.