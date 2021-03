Королева Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз

Королева Елизавета стала прабабушкой в 10 раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой. Ее внучка и единственная дочь принцессы Анны Зара Тиндалл родила третьего ребенка в 39 лет. Об этом рассказал ее муж, бывший спортсмен Майк Тиндалл в эфире подкаста The Good, The Bad & The Rugby.

- Эти выходные были просто сумасшедшими… В субботу я был зол оттого, как англичане сыграли в регби… Но воскресенье оказалось гораздо лучше, потому что к нам домой прибыло крошечное создание, наш мальчик, — рассказал Майк.

В феврале этого года Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз. Внучка королевы принцесса Евгения родила первенца.Новость с радостью восприняли родители пары – герцог и герцогиня Йоркские и чета Бруксбэнков, а также и королева со своим супругом, герцогом Эдинбургским. Принцесса вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года.