ФАС не видит причин для сильного повышения цены на топливо на заправках

в ФАС не видят причин для резкого роста цен на топливо на АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС, заявил заместитель главы службы Виталий Королев.

- У нас принимаются значительные меры с выяснением ситуации в регионах, мы держим на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг. Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был, — приводит слова Королева ТАСС.

Он добавил, что в ФАС и правительстве не видят отрицательного эффекта от демпфирующего механизма. По его мнению, это должно стабилизировать рынок нефтепродуктов.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович объяснил, почему цены на нефть продолжают расти. По его мнению, это происходит из-за того, что Саудовская Аравия обещала и выполнила свои обязательства по одностороннему сокращению добычи дополнительно на 1 млн баррелей в сутки.