Илон Маск объявил о продаже электрокаров Тесла за биткоины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илон Маск заявил, что автомобили Tesla теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткойн.

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны. Биткойны, которые [вы заплатите компании] Tesla, будут сохранены как биткойны, а не конвертированы в фиатную валюту", - написал предприниматель в среду на своей странице в Twitter.

Маск отметил, что возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года.

Напомним, 8 февраля американская компания Tesla объявила о вложении $1,5 млрд инвестиций в криптовалюту. Также компания сообщила, что в ближайшем будущем принимать биткойны в оплату за свои продукты.

Позже Илон Маск назвал безрассудством инвестиции компани Tesla в биткойн.

В прошлом году бизнесмен увеличил свое состояние до 200 млрд долларов. Он стал самым богатым человеком в мире.