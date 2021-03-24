Тимофей Баженов: «Сервис поиска животных – это отличная идея!»

«Это отличная идея, которая открывает возможность для хозяев быстро отыскать своих питомцев. И этот сервис действительно работает. Только за три месяца работы поисковый сайт помог найти более 40 пропавших кошек и собак, и количество «найдёнышей» будет расти, также, как и количество счастливых владельцев, — подчеркнул Баженов.

В общей сложности с начала работы сервиса жители столицы опубликовали порядка 350 объявлений. Из них 280 — активные.

Сервис позволяет разместить подробную информацию о пропавшем питомце – детальное описание, а также указать место, где его видели в последний раз. Кроме того, там можно приложить и фотографию потерявшейся кошки или собаки.