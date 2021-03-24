Патрушев: США ответят перед Россией за "трудные дни"

Патрушев: Россия ответит, если США будут создавать для нее "трудные дни". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что если США будут создавать для России "трудные дни", то им придется ответить за это.

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", - сказал секретарь СБ РФ, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, отметившего, что у США и России много разногласий, и ей предстоят "трудные дни".

Патрушев напомнил, что это не первое заявление официальных лиц США на этот счет, передает ТАСС.

При этом он заверил, что Россия не совершала и не собирается совершать никаких враждебных действий в отношении США. Патрушев подчеркнул, что Москва настроена на конструктивное общение.

Ранее Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена полагает наличие у России и США глубоких разногласий, на которые нужно давать решительный ответ. Он подчеркнул, что "эти отношения не будут простыми, они связаны с серьезными вызовами".