Аналитик объяснил ослабление рубля неопределенностью на рынке

эксперты рассказали, будет ли дальше снижаться курс рубля Фото: Shutterstock

Основными факторами ослабления рубля стали неопределенность на валютном рынке и санкционные риски в отношении России. Такое мнение выразил советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов.

«Первый фактор, который повлиял на поведение инвесторов, — это повышение процентной ставки ЦБ Турции, которое повысило уровень неопределенности на развивающихся рынках, спровоцировало многих инвесторов выходить из валют, и с этого началось ослабление», - цитирует Улатова телеканал «360».

Вторым фактором стало активное обсуждение новых антироссийских санкций, считает экономист.

«Многие консервативные инвесторы начали выводить свои деньги из госдолга РФ, что повлияло как на его стоимость, так и на поведение инвесторов на валютном рынке», — объяснил эксперт.

При этом ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что сделать прогноз, как поведет себя рубль дальше, сейчас очень сложно. Ведь отечественная валюта оказалась на распутье.

«Несмотря на провал рубля в последнюю неделю, стоит внимательно следить за динамикой USDRUB вокруг 76. Решительный рост выше будет свидетельством капитуляции покупателей российской валюты, заставив рассматривать 80 в качестве следующей важной остановки доллара. В то же время пока сохраняются весьма ощутимые шансы на столь же резкий разворот доллара к снижению от текущих уровней, так как большинство страхов основаны пока на спекуляциях, а не фактах», - пояснил ситуацию «Российской газете» эксперт.

Добавим, ранее ЦД объявил официальные курсы валют 25 марта. Курс доллара в четверг составит 76,15 рубля, а евро - 90,05 рубля, передает «Свободная пресса».