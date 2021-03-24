Зеленский подписал указ о национализации завода "Мотор Сич"

Президент Зеленский подписал указ о возвращении в собственность государства производителя авиадвигателей и турбин "Мотор Сич" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в собственность государства завода по изготовлению авиадвигателей и турбин "Мотор Сич". Указ опубликован на сайте украинского президента.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 <...> "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", - сказано в тексте документа.

Напомним, в конце января 2021 года власти Киева ввели санкции в отношении акционеров завода "Мотор Сич", в том числе санкции коснулись четырёх китайских компаний. В ответ китайские инвесторы попросили о правовой помощи у трёх международных юридических компаний и через международный арбитраж потребовали у Украины 3,5 миллиарда долларов.

Сайт KP.ru ранее рассказывал о том, как проходил арест акций и имущества завода "Мотор Сич".