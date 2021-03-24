Песков не стал участвовать в обсуждении интервью Собчак со скопинским маньяком

Кремль отказался участвовать в дискуссии вокруг интервью со скопинским маньяком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет дискутировать об интервью телеведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.

- Наверное, все-таки гораздо лучше, если эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения, впоследствии на которое можно будет ориентироваться… Но мы не можем принимать участие в этой дискуссии, — цитирует Пескова РИА Новости.

Однако пресс-секретарь отметил, что в Кремле осведомлены о разгоревшейся дискуссии вокруг интервью Собчак.

Напомним, ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала видеоинтервью с Виктором Моховым, более известным как скопинский маньяк. После этого глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал запретить интервью с убийцами и маньяками. Также депутат Госдумы Оксана Пушкина написала заявление в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить слова маньяка, который предложил зачать еще одного ребенка своей жертве.