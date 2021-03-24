Матвиенко: К осени большинство ограничений по коронавирусу будут сняты

Матвиенко спрогнозировала сроки снятия ограничений по коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что при массовой вакцинации населения от коронавируса к осени 2021 года будут сняты большинство введённых ранее ограничений из-за пандемии коронавируса.

Она также отметила, что общество вернётся к нормальной жизни.

- Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни, - заявила Матвиенко.

Она также отметила, что для окончательной победы над пандемией коронавируса необходима массовая вакцинация. Спикер Совфеда добавила, что по, её мнению, не может быть никаких причин для отказа от вакцинации, кроме медицинских ограничений.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что вчера, 23 марта, президент России Владимир Путин привился от коронавируса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о самочувствии президента на следующий день после вакцинации.