Вице-премьер РФ допускает разрыв контрактов США и России в сфере высоких технологий

США будут разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий в одностороннем порядке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что США будут разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий в одностороннем порядке.

"Те, которые они захотят, - разорвут. Там же (в новом санкционном списке - прим. ред.) ведь написано - в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке, <...> я думаю, они и предупреждать не будут", - цитирует Борисова ТАСС.

Напомним, что в конце прошлого года поступило сообщение о том, что Вашингтон готов объявить о связях 89 китайских и 28 российских компаний, в том числе работающих в аэрокосмической сфере. Попавшие в этот перечень компании будут ограничены в приобретении широкого спектра американских товаров и технологий. В этом списке оказалась российская корпорация "Иркут", выпускающая пассажирские самолеты МС-21.

Источники агентства Reuters сообщил, что в дальнейшем список может быть расширен.