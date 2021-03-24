СПЧ призвал возбудить уголовное дело после интервью скопинского маньяка

В СПЧ призвали возбудить уголовное дело после интервью со скопинским маньяком. Фото: president-sovet.ru

Член Совета по правам человек при президенте России Ева Меркачева заявила, что интервью скопинского маньяка напугало людей, и поэтому власти должны возбудить уголовное дело.

Женщина отметила, что после выхода Виктора Мохова из тюрьмы люди перестали чувствовать себя в безопасности, а это может породить неприязнь к государству. Меркачева считает, что предложение преступника "зачать ребенка для своей жертвы" несет в себе угрозу.

- Я думаю, что самым правильным решением правоохранительных органов сейчас будет возбуждение уголовного дела по угрозам, которые прозвучали в интервью. Можно ходатайствовать перед судом о том, чтобы ему было запрещено жить в одном городе и вообще приближаться к тем девушкам, ему также может быть назначено лечение, — приводит слова Меркачевой РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина написала заявление в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить "предложение" скопинского маньяка Виктора Мохова зачать своей жертве ребенка. Она считает, что реплика несет прямую угрозу для пострадавших девушек. Кроме того, Пушкина обвинила Ксению Собчак в нарушении журналистской этики.