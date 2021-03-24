Российский дипломат, высылаемый из Болгарии, заразился коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из двух российских дипломатов, которых министерство иностранных дел Болгарии объявило в минувший понедельник персонами нон грата, заразился коронавирусной инфекцией. Дипломат покинет болгарскую территорию сразу после выздоровления. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в посольстве России.

- У одного из российских дипломатов, высылаемых из Болгарии, диагностировали коронавирус, поэтому он пока что не может вернуться на родину. Он покинет Болгарию после выздоровления и получения отрицательных ПЦР-тестов. Болгарская сторона подтвердила свое согласие на этот вынужденный шаг, - сообщил представитель посольства в интервью агентству ТАСС.

Второй дипломат, объявленный персоной нон грата, вернется в Россию в срок, указанный в ноте, то есть в течение 72 часов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, внешнеполитическое ведомство Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и указал, что они должны покинуть территорию государства за трое суток. Посольство РФ считает такое решение необоснованным.